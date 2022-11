Bodrum Belediyesi’nin eğitime desteği sürüyor

Bodrum Belediyesi, güzel sanatlar öğrencilerinin ulaşım sıkıntılarını gidermek amacıyla harekete geçti.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan Bodrumlu öğrencilerin yaklaşık üç vasıta değiştirerek hafta sonları ailelerinin yanına gelirken sıkıntı yaşadıklarını bildirmesi üzerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı doğrultusunda Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, öğrencilerin Bodrum’a ulaşımında kolaylık sağlamak üzere gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi’nde öğrenci velileriyle bir araya gelen Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile öğrencilerin Muğla-Bodrum arasındaki ulaşımın sağlanması için gerekli çalışmayı ivedilikle gerçekleştireceklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Velilerle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Sayın Başkanımızın da talimatıyla eğitim öğretimde yeni bir desteği daha öğrencilerimize sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Muğla’da okuyan öğrencilerimizin ulaşım sıkıntılarına belediye olarak destek vermeye karar verdik. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, cuma günü Muğla’dan Bodrum’a; pazar günleri ise Muğla’daki okullarına Bodrum Belediyesi bünyesindeki araçlarla ulaştırılacak” şeklinde konuştu.

Eğitime ve öğrencilere verdikleri desteklerle ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, her yeni gün eğitim öğretimde önemli bir desteği öğrencilerin hizmetine sunduklarının altını çizerek, “Çocuklarımızın ulaşım, barınma, eğitim ile ilgili ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Hedefimiz, öğrenci ve velileri ülkemiz şartlarında bir nebze de olsa rahatlatabilmek. Önceliğimiz her zaman eğitimdir. Bundan sonra da yeni projeler üretmeye ve desteklerimizi sürdürmeye elimizden geldiğinde devam edeceğiz” dedi.

Bodrum Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği çalışmalarda geçtiğimiz aylarda Fen Lisesi’ni kazanan öğrencilerin yanında üniversite öğrencileri ile dezavantajlı ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin de taşımasını gerçekleştirirken, sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 112 okula yaklaşık 6,5 milyon liralık destek verdi.