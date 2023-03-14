Bodrum Belediyesi’nin dostluk kentinde çocuklara özel ilgi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile 11 ilde yaşanan büyük yıkımın hemen ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğündeki belediye ve gönüllü ekipleri bölgeye gitti. Kısa sürede kurulan ve etkin kullanımıyla deprem mağdurlarına hizmet veren Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz dostluk kentinde kalan çocuklara ilgi yoğun oldu.

Barınma, ısınma, beslenme, temizlik başta olmak üzere temel ve özel ihtiyaçların karşılandığı dostluk kentinde aileleri ile birlikte kalan deprem mağduru çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Gönüllü öğretmenler ve pedagoglar eşliğinde konteynerden hazırlanan kreşte sabah egzersizi ile güne başlayan çocuklar daha sonra boyama etkinlikleri ve oyuncaklarla vakit geçiriyor. Öğle yemeğinden sonra ise oyun etkinliklerine devam eden çocuklar dışarıdan gelen gönüllü grupların gösterilerini izleyerek keyifli saatler geçiriyor.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen gönüllü uzmanlar ve yetkililer, gün içinde gerçekleştirilen etkinlikler ile çocukların yaşadığı travmanın etkilerini minimuma indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bodrum halkının büyük destekleriyle Hatay’da ve Malatya’da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kreşimizden çocuk parkımıza, çamaşırhanemizden diğer ihtiyaç alanlarına kadar burada her türlü hizmeti sağlıyoruz. Belediye ekiplerimizin yanı sıra Bodrumlu gönüllülerimizin büyük gayretleri ile hem Arsuz Dostluk Kentimizde hem de Malatya’daki çadır ve konteyner kentlerde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaşadığımız büyük felaketten en çok etkilenen çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda yaşama adapte olabilmeleri için ilgili uzmanlarımızla elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.