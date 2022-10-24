Bodrum Belediyesi’nden sokak hayvanları için mama üretimi

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları için otel ve restoranlardan artan yemek ve mezbaha atıklarından kompost teknolojisi kullanarak mama üretimi gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları için Bahçeyaka Mevkii’nde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı alanda Mama Üretim Tesisi kurdu. Atıklar, Mama Üretim Tesisinde geri dönüşüm tekniği kullanılarak tekrar üretim sürecine dahil edilirken tasarruf da sağlanmış oluyor.

Bodrum Belediyesi, gıda israfına yönelik çalışmalarda otellerdeki yemek atıklarının sokak hayvanları özelinde kullanılması yönünde çalışmalar yürütüyor. İlerleyen süreçte resmi açılışının da yapılacağı Mama Üretim Tesisinde 5 yıldızlı otellerden yemek atıkları toplanarak mama üretimi gerçekleştiriliyor. Bodrum’daki diğer otelden de yemek atıklarının toplanması ve değerlendirmesi için girişimler sürüyor. Mama Üretim Tesisinde pazar atıklarının da aynı ünite içerisinde değerlendirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvanlar için yem üretimi yapılması hedeflenirken bu çerçevede çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Mezbaha atıklarından, otel ve özel teşebbüslerin yemeklerinden arta kalan gıdalar belediye ekipleri tarafından alınarak tesiste toplanıyor. Atık gıdalar, kompost teknolojisi kullanılarak mamaya dönüştürülüyor. Sokak hayvanları için mama üretim ünitesinde 300 kilogram atıktan 6 saatte ortalama 150 kilogram kuru mama üretiliyor.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, mama ünitesi hakkında bilgilendirmeler yaparak koordineli çalışmalar ile mama üretim tesisinin kurulduğunu ifade ederken, “Bodrum Belediyesi olarak yaklaşık 6 ay önceden itibaren Destek Hizmetleri Müdürlüğü’müz ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’müz koordinesinde mama üretim ünitesini kurmuş bulunmaktayız. Son üç aydır da bunun ARGE ve kapasite geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Mama üretim süreci hakkında da bilgiler veren Yılmaz, otellerden çıkan yemek atıklarının değerlendirilerek değişik ebatlarda ve büyüklüklerde üretildiğini söylerken bu sürecin Gıda Mühendislerinin kontrolünde işlediğini belirtti. Ayrıca Yılmaz, üretimin hem köpekler için hem de kediler için sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan Mama Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tesis yetkilisinden mama üretim süreci hakkında bilgiler aldı.