Bodrum Belediyesi’nden Mavi Nokta Projesi

Pandemi tedbirlerinin kademeli normalleşme ile gevşetilmesi ile birlikte, vatandaşların ve Bodrum’a gelen misafirlerin yeme-içme işletmelerinden güvenle faydalanabilmeleri için Covid Free Sertifikasyon programı başlatılıyor.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) destekleri ve koordinasyonuyla, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Covid Free Sertifikasyon programı sayesinde, kendi istekleriyle programa katılan işletmelere gelen misafirlerin hijyen ve güvenlik beklentileri karşılanmış olacak.

Covid Free Sertifikası; pandemi sürecinde yeme-içme sektöründeki Covid-19 bulaşma riskini önlemek için ilgili bakanlık tarafından düzenlenip yayınlanan genelgeyi tam olarak uygulayan işletmelerin hak edeceği bir sertifikasyon projesi.

Geçtiğimiz sezon Bodrum Belediyesi tarafından Prof. Dr. Cem Şen’e hazırlatılarak kısmen uygulanan sertifikasyon programı bu yıl daha fazla paydaşı programda buluşturarak uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini arttırdığı proje sayesinde yeme-içme sektörüne normalleşme sürecinde önemli bir destek ve verim üretmeyi hedeflemekte.

Kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanan program sonrasında bu sertifikaya sahip olan işletmeler denetleme süreçlerini daha verimli geçirecek, denetleme görevlilerin iş yükü azaltılarak yetkililerin daha çok işletmeyi denetleme fırsatı yakalaması ve etki alanlarını genişletebilmesi sağlanacak.

Covıd Free Sertifikasyon programına katılacak olan Covid-19 sorumlu personellerinin başvurularının ardından katılımcılara önce Prof. Dr. Cem Şen tarafından “gıda güvenliği ve pandemide hijyen eğitimi” verilecektir.

Eğitimler sonunda işletmelere, “Bodrum Belediyesi Yeme İçme Sektörü Covıd Free Sertifikasyonu Değerlendirme Formu” gönderilecek ve burada belirtilen kurallara göre işletmelerin hazırlamaları sağlanacak. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan işletmeler, işletme uzmanları tarafından oluşturulan ekip tarafından ziyaret edilecek. Değerlendirme ekibinin ziyareti sonrasında olumlu rapor alan işletmeye hem “Eğitim Katılım Belgesi” hem de “ Mavi Nokta (Covid Free Sertifikasyon Etiketi)" verilecek. Misafirler, etiket üzerindeki karekodu cep telefonları ile okuttuklarında o işletmenin almış olduğu önlemlerin tamamını görme imkanı bulacak.

Farklı kurumlar tarafından yürütülen denetim çalışmaları ortak bir denetim listesi kullanabilecek. Mavi Nokta sertifikasına sahip olan işletmeler, hazırlanmış olan web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında bir iletişim ve pazarlama desteğine kavuşmuş olacak.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile 15-30 günlük aralar ile değerlendirme ekibi tarafından kontrol ziyaretleri gerçekleştirilerek, eksiklik görülen işletmeler yazılı olarak uyarılacak. Bu proje, Bodrum’da kontrollü normalleşme süreçlerinde yeme-içme işletmelerine gelen misafirlerin “hijyen ve güvenlik-bulaşma önlemi” beklentilerini karşılamak, halk sağlığını korumak ve işletmelerin bu sürece kolaylıkla ve hatasız olarak hazırlanmalarını sağlamak amacı ile planlanmaktadır.