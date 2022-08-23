Bodrum Belediyesi’nden eğitim kurumlarına destek

Bodrum Belediyesi ekipleri, yılbaşından yana ilçedeki 33 okulda tamirat ve tadilat işlerini tamamladı.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talepler doğrultusunda yarımada genelinde 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlanan 33 ayrı okulda çalışmalar yürüttü. Okullardaki ihtiyaçlar doğrultusunda ekipler, elektrik tesisatından sıhhi tesisat işlerine, marangoz işlerinden demir çalışmalarına, boya işlemlerinden veri enerjilerine kadar eksiklikleri ve tamiratları tamamladı.

Sınıflarda ve odalarla boya-badana, elektrik aksamlarının tamiri ve yenilenmesi, kapı montajları, pano ve rafların yenilenmesinin yanı sıra okul bahçelerinde de yeni banklar, masalar ve çit teller yenilendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni eğitim öğretim döneminde tüm eğitmen ve öğrencilere başarılar dileyerek şunları söyledi:

“Belediye ekiplerimiz, sadece cadde ve sokaklarda, parklarda, yollarda değil okullarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde temizlik, bakım ve tadilat hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz tarafından yapılan bu çalışmalarımızla Bodrum’daki kurumlarımıza destek olurken bir taraftan da tüm saha ekiplerimizle yarımada genelinde halkımıza hizmet etmeye, yeni yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Bodrum Belediyesi, okullarda yapılan ve yaklaşık 1 milyon 200 bin TL tutarındaki çalışmaların yanı sıra okul bahçelerinde de temizlik çalışmalarını sürdürüyor.