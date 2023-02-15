Bodrum Belediyesi’nden Defne’ye ziyaret

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da doğum yapan Hataylı depremzede Işıl Özdemir ve bebeği Defne’yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlere Hatay’daki evlerinde yakalanan Özdemir ailesinin evleri ağır hasar aldı. Doğuma kısa bir süre kala depreme yakalanan Özdemir ailesi Bodrum’a getirilerek otele yerleştirildi. Geçtiğimiz gün Bodrum Devlet Hastanesi’nde çocuğunu dünyaya getiren depremzede anne ile bebeği Defne, konakladıkları otele geldi. Sağlık durumları gayet iyi olan anne ve kızını Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selam ve sevgilerini ileten ekip, anne Işıl Özdemir ve minik Defne’nin her türlü ihtiyacında yanlarında olacaklarını söyledi.