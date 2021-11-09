Bodrum Belediyesi’nden Bodrum mandalinasına alım garantisi

Bodrum Belediyesi, mandalina üreticisine destek olmak için çalışmalarda sona geldi. Bodrum Mandalinası üreticisine destek olmak ve markalaşmış Bodrum mandalinasını Türkiye genelinde satışa sunmak için kurumsal firmalarla görüşüyor.

Bodrum Belediyesi ve TARKO işbirliği ile Bodrum Mandalinası, yurt genelinde tüketiciyle buluşturulacak. Kurumsal firmalar ile yapılacak protokollerle Bodrum mandalina üreticisine destek olunacak. Yapılan görüşmede Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) Başkanı Cesur Öncel, bir zincir marketin Meyve Sebze Pazarlama Grup Müdürü Emin Uğur Taflan, Meyve Sebze Pazarlama Yöneticisi Remzi Yıldırım ile bir araya geldi.

Hasadına Aralık ayında başlanan, kendine has aroması olan Bodrum mandalinası için Bodrum Belediyesi ve TARKO işbirliği ile başlatılan girişimler ile ilgili olarak Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları söyledi: "Bugün iki aydır görüşmelerimizin devam ettiği kurumsal firmalardan biri ile Bodrum Mandalinasının satın alınmasına ve reyonlarda yerel ürünlerin ön plana çıkarılmasına yönelik temaslarımızda sona gelmiş noktasındayız. Sadece ismi geçen firma değil birçok kurumsal firma da elini taşın altına koymaya hazır. Yerel değerlerin ön plana çıkması ve bu Bodrum Mandalinası gibi coğrafi işareti de olan ürünün dalında kalmaması amacı ile Bodrum Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyup sorumluluk alacağız. Hiçbir üreticimizi, gerçek üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. TARKO ve firma arasında yapılan bu protokolde Bodrum Belediyesi olarak biz garantör rolündeyiz. Bodrum mandalinası üreten üreticilerimiz; eğer ki ürününün dalında kalacağını veya ürününü satamayacağını düşünüyorsa 10 Aralık 2021 tarihine kadar TARKO’ya başvurusunu yapsın. Bizim de desteklerimizle ürünü bahçesinden bizzat toplanıp satın alınarak üreticilerimiz mağdur edilmeyecektir. Bununla ilgili de sosyal medya ilanımız önümüzdeki günlerde yapılacak. Vatandaşlarımızın da bu noktada başvurularını yapması ayrıca önem arz etmektedir. Burada ayrıntı, söz konusu uygun nitelikteki ürünün hak ettiği değerde olacak; bu da bahçelerin bakımı üreticinin kendi hassasiyetleri ile ilgili bir konu. Uygun nitelikte olan ürün mutlak suretle değerini görecek ve Bodrum Belediyesi olarak da biz bunun garantörü olarak, bir vazife üstleneceğiz" dedi.