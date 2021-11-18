banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor

Bodrum Belediyesi ve Türksat arasında ’Akıllı Şehir’ çatı protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolü imzalandı. Kamunun Bilişim Çözüm Merkezi olan Türksat İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği protokolünde, E-Dönüşüm, E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat’ın bilişim alanında çözüm sağladığı alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu.

MUĞLA 18.11.2021, 16:02
Bodrum Belediyesi ve Türksat arasında ’Akıllı Şehir’ çatı protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolü imzalandı. Kamunun Bilişim Çözüm Merkezi olan Türksat İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği protokolünde, E-Dönüşüm, E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat’ın bilişim alanında çözüm sağladığı alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede gerçekleşen imza töreni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, birim müdürleri ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ın katılımları ile gerçekleşti. Belediyelerin bilişim odaklı projelerinde çözüm ortaklığı yapan Türksat, bu kapsamda Bodrum Belediyesi’ni, teknoloji çağının gerektirdiği koşullarda vatandaşlarına hizmet verebilmek ve mevcut hizmetlerin verimliliğini arttırabilmek amacıyla, Kamu kurumlarının bilişim ihtiyaçlarına çözümler üreten Türksat ile işbirliği protokolü imzalayarak teknolojik dönüşümle interaktif belediyeciliğin temellerini attı.

Toplantıda E-devlet entegrasyonu, akıllı şehirler ve daha birçok konuda özellikle afet koordinasyon merkezinin oluşturulması ile Bodrum’un 7/24 izlenebilmesi, proaktif ve interaktif şekilde şehrin yönetilebilmesini sağlamak amacıyla Türksat ile güç birliği yapacaklarını ifade eden Başkan Aras şunları söyledi:

“Özellikle son dönemde yaşadığımız travmalar var, bir afet koordinasyon merkezinin oluşturulması, kentin izlenmesi bütünü ile kontrol altında tutulması ilgili çalışmaları yapmak istiyorduk. Bunun da tabi ki Türksat gibi büyük bir firmayla olacak olması bizim için çok çok önemli. Türksat’ın desteği ve entegrasyonu ile vatandaşlar daha hızlı ve kaliteli belediyecilik hizmeti alacak. Belediye de buradan çok büyük kazanç sağlayacak. 7/24 esasına göre şehrin nabzının tutulması, izlenmesi, yönetilmesi, şehir kameraları ile güvenli alanlar oluşturulması, kent konusunda sürekli data toplanması; yine özellikle sel, yangın gibi afetlerle mücadelelerde anlık verilerin Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) aktarılması ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bununla beraber nesnelerin interneti dediğimiz, aydınlatma ve peyzaj sulama gibi sistemlerin akıllı aydınlatmanın ve akıllı sulamanın hayata geçirilmesi gerçekleştirilecek. Uydu haberleşme sistemleriyle iletişimde kapsama alanlarının genişletilmesi, trafik kontrol merkezinin kurulması, günümüzde bilgi güvenliği hizmetleri çok önem arz etmekle beraber, kişisel verilerin korunması noktasında da çok çok önem taşımaktadır. Özellikle son kullanıcıların yaptığı bütün işlemlerde verilerin loglanması herhangi bir şekilde tehdit eden bir konu varsa onun tespitinin yapılması ve yönetimi bizler açısından çok önemli bir konudur. Türksat’ta uluslararası norm ve standartları uygulamakta olup, biz de böylece çemberin içerisine girmiş oluyoruz. Nedir bunlar; ISO 20000, ISO 27001, ISO 9001 gibi uluslararası norm ve standartlar kullanılmasıdır. Bilgi teknolojileri altyapı kütüphanesi oluşturulacağız hep beraber. Burada önemli olan kamu kurum ve kuruluşları ile daha etkili iletişim sağlanması aynı zamanda halkın belediyedeki bütün iş ve işlemleri konusunda işlerin kolaylaştırılması, kararlara katılım sağlanması ve hedeflediğimiz akıllı şehir alt yapısına ulaşmak. Hedeflerimiz bunlar, bunları da Türksat ile beraber hayata geçirebileceğimizden de eminiz."

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında imzalanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolüyle analiz ve hazırlık süreçlerinin ardından 2022 yılında başlaması planlanan çalışmalarda; ulaşım, sağlık, çevre, enerji ve güvenlik gibi alanlarda farklı projelerde yer alıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6