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Bodrum Belediyesi su taşkınlarına karşı önlemlerini alıyor

Bodrum Belediyesi aşırı yağışlarda yaşanacak olası su taşkınları için önlemlerini alıyor. Geçtiğimiz yıl riskli bölgelerde başlatılan ve su taşkınlarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin metre yağmur suyu hattı döşedi.

MUĞLA 26.10.2021, 09:26
Bodrum Belediyesi su taşkınlarına karşı önlemlerini alıyor

Bodrum Belediyesi aşırı yağışlarda yaşanacak olası su taşkınları için önlemlerini alıyor. Geçtiğimiz yıl riskli bölgelerde başlatılan ve su taşkınlarının önüne geçmek için yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 bin metre yağmur suyu hattı döşedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Eskiçeşme, Yeniköy, Türkkuyusu, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça ve Tepecik Mahallelerinde iki yılda 10 bin 300 metre yağmur suyu dranej hattı döşendi. İlçe merkezinde 38 sokak ve caddede yaklaşık 10 bin metre yağmur suyu hattı döşeyen Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha sonra üstyapı çalışmaları ile sokakları yeni görüntüsüne kavuşturmuştu.

Ekipler ilçe genelinde son iki 2 yılda 21 bin 860 metre yağmursuyu hattı döşeme işlemini tamamladı. Özellikle Türkkuyusu Caddesi’nde yağmur su hatlarının yenilenip, genişletilmesi ile aşırı yağışlarda yaşanan su taşkınlarının önüne geçilerek Bodrum merkezi rahat bir nefes aldı.

Ekipler, Bahçelievler, İslamhaneler ve Karaova Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatların açılması yanı sıra eski hatlarda da genişletme çalışmaları yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında da temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gelişigüzel atılan çöpler su taşkınlarına neden oluyor

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çevreye özensizce atılan çöpler nedeniyle dere yataklarında yağmur suyu hatları, menfez ve mazgallarda tıkanmalar yaşandığını ve bu tıkanmaların da su taşkınlarına yol açtığını belirtti. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelişigüzel çöp atılmamasını, atanların da uyarılması için destek istedi. Bu konularda dikkatli olunarak olası su taşkınlarının önüne geçilebileceğini kaydetti.

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