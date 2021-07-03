Bodrum Belediyesi Meclis toplantısında klasik müzik konseri verildi

Bodrum Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında, bir ilk gerçekleştirilerek mini konser verildi.Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın davetiyle konser veren orkestra adına söz alan Numan Pekdemir, mutluluklarını dile getirerek Belediye Başkanı Aras’a teşekkürlerini sundu.

Bodrum’da kültürel ve sanatsal faaliyetler çoğaldı. Son olarak, 2 Temmuz Cuma günü gerçekleşen Bodrum Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı öncesinde Bodrum Oda Orkestrası Beşli Grubu klasik müzik dinletisi sundu. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın daveti üzerine yapılan mini konser ile Türkiye’de ilk defa yerel yönetimlerin bir toplantısı konser ile başlamış oldu.

Mini konserin ardından, Belediye Başkanvekilinin ve meclis üyelerinin bulunduğu toplantıda, Bodrum Oda Orkestrası Beşli Grubu adına söz alan Numan Pekdemir mutluluklarını dile getirdi, ‘’Bana ve grubuma verdikleri değer ve davetler için Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi. Kurulması hedeflenen Bodrum Senfoni Orkestrası’nın da Bodrum’a çok yakışacağını söyledi.

Müzik dinletisinin ardından temmuz ayı olağan meclis toplantısı başladı. 2 Temmuz günü gerçekleştirilen toplantı başlangıcında Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenler de anıldı.