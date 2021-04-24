Bodrum Belediyesi kısıtılamayı fırsata çevirdi

Bodrum Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri bir taraftan altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama işlemlerini sürdürürken bir taraftan da çevre yolu, refüj ve kavşaklar başta olmak üzere yarımada genelinde peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.

Hafta içi planlı çalışmalarını yürüten Bodrum Belediyesi ekipleri gerek insan yoğunluğu gerekse araç yoğunluğunun olmadığı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugünlerde daha geniş kapsamlı çalışmalarını daha hızlı bir şekilde tamamlıyor.

Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın da yerinde incelediği çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Torba ve Cevat Şakir Mahallelerinde finişerle asfalt serimi ve ilçenin farklı noktalarında sokak ve caddelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise ana arterler başta olmak üzere peyzaj düzenlemesi ve çeşitli noktalarda budama işlemlerine devam ediyor.

Kısıtlama günlerini fırsata dönüştüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise kendi konularında yaptığı faaliyetleri ile Bodrum halkına hizmet etmeye devam ediyor.