banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
İşte Netflix'in en çok izlenen dizi ve filmleri
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama
Ordu’daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

MUĞLA 28.09.2021, 11:12
Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane, Demirhane ve Boya/Badana Atölyeleri tarafından üretilen mobilyalar, kamu hizmet binaları ve peyzaj alanları ve gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarında da kullanılıyor. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde eğitim kurumlarına ofis masaları, sehpa, portmanto, ahşap askılık, etejer, arşiv dolapları, kapı ve pencere yapımları, okul sıra ve masa tamiratları, pergole montajları, panolar ve çeşitli boyutlarda dolaplar üretilerek montajları yapıldı. Peyzaj düzenlemelerinde kullanılması için de bank imalatları gerçekleştirilerek yarımadanın çeşitli yerlerine yerleştiriliyor.

Belediye tarafından, muhtarlıklardan gelen taleplere istinaden dolap, pergole, kapı, pencere imalatı ve montajlarının yanı sıra Bodrum genelinde bulunan çocuk parklarındaki bankların tamiratı yapılarak ihtiyaç olan yerlere bank ve piknik masalarının montajları yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın en düşük maliyet, en yüksek fayda sloganı ile 2022 yılı içinde vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak kamuya ait açık alanlarda kullanılmakta olan daha birçok ürünün de imalatı planlanmış olup, belirlenen bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0