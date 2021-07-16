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Bodrum Belediyesi kale konserleri başlıyor

Bodrum Belediyesi Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenecek olan ücretsiz halk konserleri serisinin ilki 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek.

MUĞLA 16.07.2021, 16:21
Bodrum Belediyesi kale konserleri başlıyor
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Bodrum Belediyesi Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenecek olan ücretsiz halk konserleri serisinin ilki 20 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek.

Bodrum Kalesi’nde 20 Temmuz 2021 Salı akşamı, bayramın birinci günü Yeşim Salkım ve Bade Demiröz konseri, 23 Temmuz 2021 Cuma akşamı bayramın dördüncü günü ise Zekai Tunca, Ahmet Selçuk İlkan, Baha Boduroğlu ve Yıldızlar Korosu eşliğinde Perihan Sözen ile “Yıldızlı Nağmeler” adıyla Türk Sanat Müziği konseri yapılacak.

“Bodrum Belediyesi Kale Konserleri”nin ikinci etabında ise; 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Sakiler Grubu, 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı Ferhat Göçer, 31 Ağustos 2021 Salı akşamı “Cennetten Çiçek mi Topluyorum?” şarkısı ile ünlü Zehra, 2 Eylül 2021 Perşembe akşamı Serdar Ortaç, 3 Eylül Cuma akşamı ise “Kardeşim Helikopter” repliği ile ünlü Uzi sahne alacak.

Yerel müzisyenlerin de programlar öncesinde sahne alacağı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri, sponsorlar eşliğinde halka ücretsiz olarak yapılacak. Konserlerin başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi.
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