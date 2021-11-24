Bodrum Belediyesi kaçak yapı ve hafriyata geçit vermiyor

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçak yapı ve hafriyat dökümü yapan kişilere göz açtırmıyor. Drone ile yapılan denetimde bir inşaat firmasının kamu alanına hafriyat döktüğünü tespit eden ekipler, hafriyat kaldırılana kadar inşaatı mühürledi.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı, hafriyat uygulamalarının yanı sıra, belediyeye gelen ihbarları da değerlendirerek, kaçak yapı ve hafriyat ile kirliliğe izin vermiyor.

Beş konteynır mühürlendi

Kamu adına önemli bir görevi yerine getiren belediye ekipleri, bu çerçevede önceki gün yaptıkları denetimlerde İslamhaneleri Mahallesi 119 Ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki inşaata ait olduğunu tespit ettikleri kamu alanı içerisine konulan beş adet konteynırı, Yapı Tatil Zaptı ile mühürledi. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda bir inşaat firmasının kamu alanına hafriyat döktüğü tespit edildi. İnşaat alanında, Belediye Harita Birimi ekiplerinin yaptıkları drone ile tespitleri sonucunda döküm yapılan alan belirlenerek tutanak altına alındı.

Ekipler tutanakla inşaatı durdurdu

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, inşaat firmasının döktüğü hafriyatı kaldırana kadar parsel üzerindeki inşaat faaliyetlerini durdurma tutanağı ile durdurdu. İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının tespiti gibi çevre suçlarının belirlenmesi ve belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi konularında aktif şekilde görev alan Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bodrum genelindeki şantiyelerde denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri teyakkuzda

Ayrıca belediye zabıta ekipleri de, yarımada genelindeki tüm şantiye alanlarında, çevreye ve geçiş güzergahlarını kirleten uygulamalara, mesai saatleri dışındaki çalışmalar ile ruhsat tabelası kontrolü başta olmak üzere birçok konuda denetimlerde bulunuyor. Yapılan denetimlerde olumsuzluklarla karşılaşılan şantiyelerde ilgili firmalar hakkında işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı tutulurken, eksikliklerin giderilmesi için verilen ikaz tutanaklarının da takibi yapılıyor.