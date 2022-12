Bodrum Belediyesi, çocuklara yeni yıl sevinci yaşattı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkmen Mahallesi’nde gerçekleştirilen yılbaşı ziyaretine katıldı. Mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılanan Başkan Aras’a özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu.

Türkmen Mahallesi’nde yapılan ziyarette Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bodrum’da İnsanca Yaşam Derneği iş birliğiyle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı 200 haneye yılbaşı paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Ailelerin yeni yıla gülen yüzlerle girebilmesi için hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımını, Başkan Aras, Bodrum’da İnsanca Yaşam Derneği Üyeleri ile birlikte yaptı.

Başkan Aras mahalle sakinlerinin yeni yıllarını kutlarken, “Bu geçtiğimiz üç, dört yıl içerisinde salgınlar, yangınlar, ekonomik krizler her türlü zorluk bizleri buldu. Ama yine Allah’ın yardımı ile ayaktayız sapasağlamız. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Birbirimizle birlik olarak dayanışarak bu günleri atlatacağız. Çocuklarımızın geleceğini hazırlayacağız. Bizler için gelecek, çocuklarımızın hayatı demek. Onların sağlığı, eğitimi demek. Onların rahat yaşaması demek. Dershane için öğretmen göndeririz. Dersler veririz. Eğitimlerine katkıda bulunuruz. Her türlü yardımı burada yapabiliriz. Sizler de uygun görüyorsanız yapmaya hazırız. Eğer çalışmak isteyen, işsiz çocuğu olan varsa bize başvursun. Biz çalışmak isteyenlere her zaman kapılarımızı açıyoruz. Belediyedeki imkanlarımızdan hep beraber faydalanabiliriz. Sağlıkla problemleri olan varsa bizleri arayın; belediyemizde, derneğimizde görevli arkadaşlarımız Özgür ve Ayça Hanım vasıtası ile bize ulaşın her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Başkan Aras, vatandaşlar ile yaptığı toplantıda Yaka Taziye Evi’nin üst katını özellikle gençlere yönelik eğitimlerin verileceği bir eğitim alanı yapma sözünü vererek vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.