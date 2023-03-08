Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Bodrum’un İncileri" ile bir araya geldi

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical Kadın Voleybol Takımı ve deprem nedeniyle ilçede misafir edilen Gaziantep Adam Voleybol takımıyla bir araya geldi. Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrumspor Kulup Başkanı Rıza Karakaya, sporculara başarılar dileyerek çiçek taktim etti.

Kadınlar Voleybol 2’inci Lig 7’inci Grup’ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical kadın voleybol takımı ile Deprem bölgesi Gaziantep’ten gelen kadın voleybol takımı Adam sporla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kahvaltı düzenlendi. Bitez Belediye Kafede düzenlenen etkinliğe, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Kılıç, Mehmet Dağoğlu, Teknik Direktör Adnan Kıstak, Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk’ün de arasında olduğu kulüp yöneticileri ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ta etkinliğe katıldı. Kadın voleybolculara Başkan Aras ve Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya çiçek taktim ederek 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı. Kahvaltıya ayrıca deprem nedeniyle Bodrum’da misafir edilen Gaziantep ekiplerinden Adam Voleybol takımı sporcuları ve teknik heyet Başkan Aras’a takımın imzalı formalarını hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kahvaltıda yaptığı konuşmada, bölgede büyük bir yıkım olduğunu ve insanlık dramının yaşandığını söyledi. Deprem bölgelerinde hala birçok sıkıntı olduğunu ifade eden Aras, “Sizlere de çok büyük geçmiş olsun, ailelerinizden, akrabalarınızdan, dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan depremden etkilenenler vardır. Bu günler geçecek toparlanacak inşallah. Sizleri burada görmek bizleri çok mutlu etti. Umarım sizlere bu şampiyonluk yolunda başarılı olursunuz. Sizleri artık bir kardeş takım olarak görmek isteriz. Bizlerden bir isteğiniz olursa biz hazırız. Bizim değerlimiz Bodrum belediyesi Bodrumspor kadın voleybol takımımız çok kısa bir sürede çok büyük bir başarıya imza attılar. Bizleri gururlandırdılar göğüslerimizi kabarttılar. Her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Değerli yönetim kurulumuz değerli hocalarımız, büyük bir gayretle takımı ayakta tutmaya ve başarıya taşımaya çalışıyorlar. Ben bu başarının kahramanlarına huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, kahvaltı sonrası kadın voleybolculara çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.