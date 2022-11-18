Bodrum Belediyesi ailelerin yanında yer almaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile başlattığı, “Hoş Geldin Bebek” ve “Bodrum Halk Süt” projeleriyle vatandaşlarının yanında oluyor.

Bodrum’da dünyaya gelen bebekleri “Hoş Geldin Bebek” seti ile karşılayan Bodrum Belediyesi yine ilçe genelinde 2-5 yaş arası çocuklara “Bodrum Halk Süt” projesinde süt dağıtımları yapıyor. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan üç yıldır süren “Hoş Geldin Bebek” projesi çerçevesinde, ziyaretlere devam ediliyor.

Bodrum’da dünyaya gelen bebeklerin aileleri tarafından yapılan başvuru sonrasında ziyaret edilerek ailelere katkıda bulunulması amaçlanan projede yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “Bebek Seti” hediye ediliyor. Hediye edilen bebek setleri, Bodrum Sağlık Vakfı özel öğrencilerinin hazırladıkları el yapımı bez çantalar ile teslim ediliyor.

Bebek seti içerisinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın tebrik mektubunu okuyan aileler “Hoş Geldin Bebek” projesinin başarılı bir uygulama olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor. Ekipler, ailelerin başvuru taleplerine göre ve belirlenen program dahilinde ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Hoş Geldin Bebek Projesi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 00 48’den belediye hatlarını arayarak başvuruda bulunabilir. Ayrıca Bodrum Belediyesi’nin resmî web sitesi www.bodrum.bel.tr üzerinden doldurulacakları form ile de katılım sağlayabilir.

Bodrum Belediyesi, çocuklara verdiği önemin bir göstergesi olarak başlattığı “Bodrum Halk Süt Projesi”nde 2 ile 5 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz süt dağıtımlarına devam ediyor. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından iki yıldır yürütülen, uzun ömürlü pastörize edilmiş 1 litrelik sütler, ihtiyaç sahiplerine koliler halinde teslim ediliyor. Dağıtımlar, bir çocuğun iki aylık sütünü karşılayacak şekilde gerçekleştiriliyor.

Bodrum Halk Süt, ilçe genelinde tüm mahallelerde planlı bir şekilde dağıtılırken, 2-5 yaş arası çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, mahalle muhtarlıklarına başvurarak süt talebinde bulunabilecek.