Bodrum Belediye Başkanı Aras’tan yeni yıl mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Borum Belediye Başkanı Ahmet Aras yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Afetlerle, küresel salgınla ve krizlerle geçen bir yılı geride bırakıyoruz. Yepyeni umutlarla ve daha büyük bir çalışma azmiyle 2022 yılına ‘Merhaba’ diyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok zorlu süreçten geçtik. Bu dönemlerde en çok; barışın, huzurun ve sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen hep birlikte, dayanışma ruhuyla projelerimizi hayata geçirdik. Bunları yaparken; Bodrum’un doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini koruyarak; mirasımızı gelecek nesillere aktarma konusunda bir köprü olmayı, Bodrum’u yöneten irade olarak ödev kabul ettik. Bodrumla birlikte sorumluluklarımızın daha da arttığı bir dönemde en büyük arzum; Bodrum’da, barış ikliminin tüm dünyaya yayılması olacaktır. Çünkü ‘barış’ bir ülkeyi huzur ve güven ortamına eriştiren en iyi yoldur" dedi.

"Eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri ebedi bir barışa ulaşabilmek; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yol haritasını çizdiği Türk Ulusuna hedef olarak gösterdiği, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın en koşulunu ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ta’ görmüştür" diyen Başkan Aras, "Bu barışçıl anlayış; insanların daha çok iletişimde olmasının, dayanışmanın önündeki engelleri kaldıracak ve ülkeler, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını öncelik haline getirecektir. Umudumuzu, kentimizdeki barış iklimini ve dayanışma ruhunu yaşatmak adına; aydınlanmacı, tam bağımsız ve anti emperyalist yol haritamız çerçevesinde güçlerimizi her zaman olduğu gibi birleştirmeli ve geleceğe dair tüm hedeflerimizi bu yönde yapmaya çağrıda bulunmalıyız. Barışın ve dayanışmanın ülkemizi her türlü refaha ulaştıracak en iyi yol olduğu düşüncesiyle; bu inanç ve kararlılıkla, omuz omuza yepyeni bir yılı birlikte karşılamanın sevinciyle, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.