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Bodrum antik tiyatroda finali Sertab Erener yaptı

Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’nun son konserinde hayranlarının karşısına çıktı. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Erener, performansıyla yine kendine hayran bıraktı.

MUĞLA 13.09.2021, 17:31
Bodrum antik tiyatroda finali Sertab Erener yaptı

Pop müziğinin başarılı sanatçılarından Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’nun son konserinde hayranlarının karşısına çıktı. En sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Erener, performansıyla yine kendine hayran bıraktı.


Kerki Solfej organizasyonuyla bu yazın üçüncü konserinde Bodrumlularla buluşan Sertab Erener, bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicisini mest etti. Sezonun son konserini yaptığını dile getiren sanatçı, izlemeye gelenlere teşekkürlerini iletti.


İki saat sahnede kalan sanatçıya konser boyunca eşlik eden hayranları Antik Tiyatro’da desibel rekoru kırdı. Güçlü sesi, eşsiz yorumu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Sertab Erener, Bodrum’da sezonun son konserinde iz bıraktı. Geçmişten günümüze gelen şarkılarıyla dinleyicisini zamanda yolculuğa çıkaran Erener, büyük alkış topladı.

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