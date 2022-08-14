Bodrum altyapısının 86 kilometresi tamamlandı

Dünyanın önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’un altyapı sorununun çözümü için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 86 bin 175 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı tamamlandı.

2020 yılının Ocak ayında temeli atılan çalışmalarda bugüne kadar 86 bin 175 metre kanalizasyon, parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 102 adet muayene bacası ve 745 adet parsel bacası imalatı ile 19 adet terfi merkezi imalatının yüzde 94’ü tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 30 bin 377 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 41 bin 702 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor

Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağlanan 83 Milyon Euro’luk kredi ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor. Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta güncel döviz kuruna göre 506 Milyon 815 bin 060 TL yatırım ile kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje çerçevesinde Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.