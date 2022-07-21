Bitez’de vatandaşların ulaşım mağduriyeti giderildi

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bir süredir devam eden AYDEM’in elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını tamamladı.

Bölgede elektrik direklerinin yeraltına alınmasının ardından aydınlatma direklerinin de yenilenmesiyle kaldırım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi. Daha güzel bir görüntüye kavuşan mahallede belediye ekiplerinin çalışmaları ile vatandaşların ulaşım mağduriyeti de giderilmiş oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bitez Köy içi Mevkii’nde Muski ve Aydem’in altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde bitirilen üstyapı çalışmalarını inceledi. Başkan Aras, yeni üstyapı çalışmalarının başlayacağı cadde ve sokaklarda da Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve ilgili birim müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Çalışmayla ilgili konuşan Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, çalışmalar için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, belediye ekiplerine ve çalışmalar boyunca gösterdikleri anlayıştan dolayı mahalle halkına teşekkür ederken çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Özgüçlü, bayramda tamamlanan AYDEM altyapı çalışmalarının ardından başlanan üstyapı çalışmalarının da tamamlandığını ve araç trafiğinin daha elverişli hale getirildiğini ifade etti. Bitez Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi gereken taleplere belediye yetkililerinin ve Başkan Aras’ın en kısa sürede yanıt verdiğinin altını çizerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yarımada genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını ivedilikle gerçekleştireceklerini belirtti.