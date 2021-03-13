Bitez Namascı’nın 20 yıllık kanalizasyon hasreti bitti

MUSKİ Genel Müdürlüğü, mülga Bitez Belediyesi döneminde girişimleri yapılan fakat çalışma yapılacak zeminin zorluğu ve deniz kotunun altında kalması nedeniyle yarım bırakılan, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Namascı Caddesinin kanalizasyon hattı için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları kanalizasyon hattı imalatı ile birlikte 11 iş yeri ve 30 hanenin bağlantı çalışmalarını da tamamladı.

Muhtar Özgüçlü; “Yıllardır Çözülemeyen Sorunu Büyükşehir Çözdü”

İmara açık olan bölgede yeni yapılabilecek haneler de göz önünde bulundurularak yapılan çalışma ile bölge halkının 20 yıllık hasreti sona erdi. Konu hakkında görüşlerini belirten Bitez Mahallesi Muhtarı Seda Özgüçlü “Mahallemizin yıllardır kangren olan sorununun çözülmesinden dolayı çok mutluyuz. Yıllardır bu işin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Büyükşehir kurulduğunda bu sorunumuzu çözmek için Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ Genel Müdürlüğümüzden söz almıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve MUSKİ Genel Müdürümüz Baki Ülgen’e bu sözü gerçekleştirdikleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz ve MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetleriyle Bodrum daha da güzelleşiyor” İfadelerine yer verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise “Mülga Bitez Belediyesi döneminden kalan ve bölgedeki vatandaşlarımızın uzun yıllardır beklediği kanalizasyon hattını bölgemize kazandırdık. Alanın kayalık olması, derin kazı yapılması gerekliliği ve deniz kotunun altında kalması nedeniyle yarım kalan hat ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla tamamlandı. Bölgemize hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.