banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sigara fiyatları zamlandı!
Sigara fiyatları zamlandı!
Rusya NATO üssünü vurdu!
Rusya NATO üssünü vurdu!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği şölene çevirdiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği 600 kişiden fazla katılımcı ile şölene dönüştü. Marmaris ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 400 bisikletli yanan alanların yeniden yeşermesi için 8 buçuk kilometre pedal bastı, bağışçılardan gelen 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

MUĞLA 13.03.2022, 20:56
Bisikletleri ile geldiler, fidan diktiler, etkinliği şölene çevirdiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliği 600 kişiden fazla katılımcı ile şölene dönüştü. Marmaris ve çevre ilçelerden gelen yaklaşık 400 bisikletli yanan alanların yeniden yeşermesi için 8 buçuk kilometre pedal bastı, bağışçılardan gelen 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Muğla Valiliği himayesi ve koordinasyonunda Marmaris Kaymakamlığı bünyesinde gerçekleşen "Pedalla Marmaris" etkinliği ilçe merkezinden başlayarak İçmeler Mahallesi’nde yangından en çok zarar gören bölgede sona erdi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yetkililer doğa severlere fidanı nasıl dikmeleri gerektiğini anlattı. Etkinliğe katılan protokol ve bisikletliler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aksaz Denis Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.Zekeriya Bingöl, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl ve İlçe kurum müdürlerinin de bisikletleri ile katıldığı etkinlikte birçok bisiklet derneği de geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin bisikletleri ile katıldığı şenlikte Marmaris’ten İçmelere pedal çeviren Rektör Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, "Yeryüzü cenneti olarak bilinen Muğla’da spor toplumsal yaşamın bence temeli, sporun üzerine birazdan ağaç dikimi yapacağız. Biliyorsunuz yakın zamanda orman yangınları olmuştu bölgemizde ağaçlarımızı dikerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

Babası ile fidan dikmeye gelen 9 yaşındaki Rüzgar Efe Şimşek, "Bisikletimle buraya fidan dikmeye geldim. Biraz bacaklarım ağrıdı ama fidan dikmek çok güzel" dedi.

Efes Selçuk Bisikletleri Derneği olarak 35 kişilik bir ekiple gelen Hülya Uysal, "Yanan alanları görünce içimiz parçalandı. Birer fidan bile dikmiş olsak buralar için bir şey yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, "Bugün gerçekten güzel bir etkinlik var. Marmaris’te hava da güzel, kış ağır geçti tüm Türkiye’de burada yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Bugün Marmaris’te Doğa Sever Bisikletçilerimiz bir araya geldi. Muğla, Marmaris, Köyceğiz’den, Bodrum’dan ve il dışından gelen bisikletçilerimiz, doğa severlerimiz çok güzel bir etkinlik yaptılar. Geniş katılımlı Marmaris merkezde meydandan hareket ettik ve İçmelerdeyiz. Marmaris geçen yıl ciddi bir yangın afeti yaşadı. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Belki de yüz yılda bir görülebilecek bir yangını yaşamış olduk hep beraber. Şimdi bisikletçilerimiz bugün çevreci bir etkinlik yapıyor. Bize ağaç dikiminde yardım ediyorlar. Şu an İçmeler bölgemizde geniş bir katılım var. Şu an 3 bin fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

"Yanan alanlara otel değil fidan dikiyoruz"

Muğla Vali yardımcısı Ayhan Yazgan ile birlikte fidan diken AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, "Bu bölgede gördüğünüz alanların neredeyse tamamı maalesef yanmış bulunuyor. Biz de bir an önce bu sivil toplum örgütleriyle ve kamu kurum kuruluşlarıyla, belediyelerle elbirliğiyle buraları tekrar yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz birilerinin. İşte yanan yerlerde otel yapılacak, villa yapılacak sözlerine inat yanan yerlere yine fidan dikip oralar en kısa sürede yeşillendirme çalışıyoruz" diyerek imara açılacak sözlerine de cevap verdi.

Şenliğe bisikleti ile katılan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, "Geçen yaz hepimizi çok üzen ve ormanlarımıza sahip çıkma duygusunu hepimize tekrar yeşerten orman yangınıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak, orman sevgisiyle bir farkındalık oluşturmak konusunda etkili oldu. Gördüğünüz gibi gerek ilçemizden gerek diğer ilçelerden, komşu illerden katılan değerli misafirlerimize bir ağaç dikme etkinliği yapıyoruz. Bisiklet sürdük, şimdi ağaç dikiyoruz. Dolayısıyla bu hem bizler için çok anlamlı, güzel, keyifli bir gün oldu" şeklinde konuştu.

Muğla’dan 17 kişilik bir ekiple gelen sadece kadınlardan oluşan Mor Pedal Bisiklet grubu Lideri Yasemin Duygulu, "Yanan alanları böyle görmek çok can yakıcı. Bisikletlerimiz ile ormanlarımızı yeniden yeşertmeye geldik fidanlarımızı diktik tekrar Muğla’ya döneceğiz" dedi.

"Etkinliğimiz kısa sürede şenliğe dönüştü"

Pedalla Marmaris şenliğinin organizatörlerinden Kod48 Marmaris Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan, "Biz zaten sürekli fidan dikimi yapan arkadaşlarımıza destek veriyorduk. Çevre Koruma Derneği olarak ancak katılımın az olduğunu gördük ki bu bizi üzüyordu. Yangındaki gibi herkes gönüllü koşmadı dikime, halbuki bu daha önemli. Yani yangında halk bir şey yapamaz ama dikim de onlara çok ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla bir şeyler yapalım dedik. Hadi bisiklet koyalım dedik, ama bizim küçük bir etkinlik düşüncesi idi Marmaris’te yirmi otuz tane bisikletle fidan dikimine gidelim istedik. Fakat Valimiz Orhan Tavlı projeyi çok beğendi. Onların da bisikletle ilgili çok çalışmaları varmış. Bu çalışmaların içerisine alarak destek verdiler ve Muğla geneline hatta Muğla dışından da bisiklet, doğa dostu bisikletli bisiklet sporcuları katıldı. Dernekler katıldı, gruplar katıldı, şenliğe dönüştü, hemen etkinliği şenlik adına çevirdik’’ diyerek şenliğin başlangıcını anlattı.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ise, "11 Kasım’dan itibaren gönüllüler olarak fidan ve tohum dikimlerini yapıyorduk ancak sosyal medyada söylendiği gibi sadece gönüllüler değil, bürokratlar da biz çok destek oldu. Devletimiz Orman Bakanlığımız, Belediyemiz, Orman İşletme müdürlüğümüz, Emniyet kısaca herkes fidan dikimi için seferber oldular. Biz yarında dikimlere devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 28 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 28 51
4. Real Betis 28 49
5. Barcelona 26 48
6. Villarreal 28 45
7. Real Sociedad 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 23
20. Levante 28 19