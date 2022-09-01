Bisikletçilerden 30 Ağustos’un 100. yıl zafer turu

Menteşe Belediyesi’nin paydaşı olduğu etkinlik, Muğla Bisiklet Derneği üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında çelenk sunmaları ile başladı.

Bisikletçiler çelenk sunumunun ardından kent merkezinin girişindeki Muğla Şehitliğini ziyaret ettiler. Muğla Bisiklet Derneği Üyeleri daha sonra Karabağlar Yaylası bölgesine gitmek için pedal çevirdiler. Gün nedeniyle planlanan turun son ayağındaki Karabağlar Yaylasında Menteşe Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açılan Narlı Kahvesine ulaşan bisikletçilere burada çay ikram edildi.

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Tufan İşeri, “Bisiklet bizler için bir yaşam biçimi. Tüm duygularımızı, üzüntülerimizi sevinçlerimizi bisikletimiz üstünde yaşıyoruz. Zafer Bayramımızın 100. yıl coşkusunu da üyelerimiz ile birlikte Menteşe Belediyemizle ortak düzenlediğimiz bu etkinlikle birlikte yaşadık. Verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Zafer Bayramının 100. Yılını fener alayı ve konser gibi halkın yoğun katılım sağladığı pek çok etkinlikle kutladıklarını ifade ederek, “Muğla Bisiklet Derneği üyeleri ile ortaklaşa düzenlediğimiz organizasyonla bisiklet severler Atatürk tişörtleri ile şehir turu yaparak bayram coşkusunu yaşadılar. Turun sonunda dernek üyelerini, restore ederek yenilediğimiz ve halkın hizmetine açtığımız Narlı Kahvemizde ağırladık. Bayram coşkusunu enerjileri ile tüm şehrimize yayan bisikletçilerimizi kutluyorum” diye konuştu.