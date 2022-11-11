Bisikletçiler Tlos Antik kentinde yarıştı

Muğla Valiliğinin himayesinde düzenlenen ‘Büyük Tlos Bisiklet Kriteryumu’ 4 ülkeden 44 sporcunun katılımıyla Unesco Doğal ve Kültürel Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Tlos Antik Kentinde yapıldı.

Seydikemer İlçesi’nin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusundaki Yakaköy Mahallesinde, dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ile Seydikemer ilçesi arasında, Eşen Vadisi’ne hâkim konumuyla, Akrolopolü, Tiyatrosu, Bazilikası, Kronos mabedi ve tarihi stadyumuyla öne çıkan Likya Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden olan Tlos Antik Kenti, Büyük Tlos Bisiklet Kriteryumu ile asırlar sonra bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı.

Gençler, Elitler ve Masterlar kategorilerinde 4 ülkeden 44 sporcunun pedal çevirdiği yarışlar bölgedeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi

1.8 kilometrelik parkurda 8, 10 ve 14 tur olarak yapılan Büyük Tlos Bisiklet Kriteryumunda kıyasıya yarışan yarışmacılar, Antik Kentin mistik havasında ve muhteşem doğasında pedallamaktan ve Tlos antik kentinde asırlar sonrasında yapılan bir spor müsabakasında yer almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Dereceye girenlerin ödüllerini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Türkan ve Ramazan Kaynak verdi.

Yarışlarda gençler kategorisinde Karaman GSK’dan Talha Baran Baltacı birinci, İzmir Velo GSK’dan Veysel Tanrıverdi ikinci ve Antalya Konyaalti Belediyesi GSK’dan Muhammed Ali Şişman üçüncü oldu.

Elitler kategorisinde Mugla Karya GSK’dan Nurettin Emre Oruç birinci, Muğla Karya GSK’dan Barış Akkoyun ikinci ve Fethiye GSK’dan Volkan Atuk üçüncülüğü elde etti. Master kategorisinde ise Rus İlya Romanov birinci, Ferdi Sporcu Erkan Ünsür ikinci ve İzmir Karşıyaka Belediye SGK’dan Yusuf Demiray üçüncü oldu.