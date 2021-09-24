BİSDEM projesinin açılışı yapıldı

TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Hizmet içi Öğretmen Eğitiminde Bilimsel Sorgulama Destekli Çevrim İçi Mentörlük Modelinin Tasarlanması ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi’ başlıklı BİSDEM projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen BİSDEM Projesi açılış törenine; MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, proje araştırmacıları, okul müdürleri ve öğretim elemanları katıldı.

Törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Öğretmen eğitimine yeni bakış açıları kazandıracak oluşumuz, bizleri ülkemiz adına daha çok umutlandırmaktadır. Projenin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılarla geçmesini temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği 21’inci yüzyıl dünyasında, öğretmenlerin kendilerini sürekli yenilemelerinin ve geliştirmelerinin önemine değindi. Çay, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde araştıran, sorgulayan, mefkûresi geniş, 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirme idealinde olan öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri önem arz ediyor. Mevcut proje ile öğretmenlerimiz, bilimsel sorgulama anlayışı içinde mesleki yönden gelişim imkânı bulacaklar. Aynı zamanda kendi öğretim materyallerini geliştirme, etkinliklerini planlama, video işleme teknolojileri ve web ortamını akranları ile iletişimde etkili kullanma becerileri edinecekler. İnanıyorum ki BİSDEM Projesi, dalga dalga yayılarak başka eğitim ortamlarında da kendine yer bulacaktır” dedi.

Şubat 2021 tarihinde başlayan ve 36 ay sürecek olan BİSDEM projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUBEM) ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliğiyle yürütülüyor.

Bilimsel Sorgulama Destekli E-Mentörlük kelimelerinin kısaltılmasından oluşan BİSDEM projesi, sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarının bilimsel sorgulama çerçevesinde etkinliğinin yüz yüz ve çevrim içi tasarlanmış bir mesleki gelişim modeli ile derinlemesine incelenmesini amaçlıyor.