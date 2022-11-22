Birlikte yaşadığı kadını, araba ile kasten çarparak öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Muğla’nın Fethiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Özcan Oğuz, son sözünde “Takdir mahkemenizindir” dedi. Maktul Sahra Gizem Aksu’nun acılı ailesi, mahkeme heyeti tarafından verilen müebbet hapis cezasının yetersiz olduğunu belirterek, “Süresi içerisinde istinaf mahkemesine başvurarak ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Fethiye’de 16 Kasım 2021 tarihinde, birlikte yaşadığı kadını otomobille çarparak öldürdüğü gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Özcan Oğuz için karar çıktı. Mahkeme heyeti tarafından Özcan Oğuz’a "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Özcan Oğuz’un yanı sıra, müşteki avukatlarıyla sanık avukatı ve Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Duruşmada sanık Özcan Oğuz, son sözünde “Takdir mahkemenizindir. Söyleyeceğim bir şey yok" diye konuştu. Mahkemede müşteki avukatları Okşan Palabıyıkoğlu ve Hayal Özenç; sanık Oğuz’un maktul Sahra Gizem Aksu’yu planlayarak ve canavarca bir hisle öldürdüğünü, hatta sanık çarptıktan sonra zevkini çıkarmak için aracıyla 120 metre sürüklediğini, bu cürümün eşe karşı işlenmiş bir suç olduğunu, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

Tutuklu sanık avukatı Abdülkadir Çavdır da, bu olayın bir trafik kazası olduğunu, bilerek çarpmadığını, maktulün alkollü ve sarhoş olduğunu, taksirli suç halinden ceza verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından verilen 5 dakikalık aranın ardından tutuklu sanık Özcan Oğuz’un cezası açıklanırken, Oğuz’a "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

“İstinafa gideceğiz”

Avukat Okşan Palabıyıkoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkeme heyeti cinayetin kasten olduğu yönünde karar verdi. İddia makamı da aynı yönde talepte bulunmuştu. Biz ise ısrarla cinayetin tasarlanarak, canavarca hisle işlendiği kanaatini taşıyoruz. Beyanlarımızda da bulunduk. Bu yönde de ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması talebinde bulunduk. Aynı zamanda yine ceza kanununda suçun ağırlaştırılmış nitelikli hali eşe karşı işlenmiş olmasıdır. Ancak mahkeme heyeti imam nikahlı olduğu için kanunlar önünde yasal olarak evliliği kabul edilmediği için eşe karşı işlenmediği yönünde kanaat öngörerek sadece ’kasten adam öldürmek’ suçuyla cezalandırdı. Biz bu yönde istinaf mahkemesine itirazlarımızı sunacağız. Çünkü bu cinayet bir kadın cinayetidir. Eşe karşı işlenmiştir. Bu yönüyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Biz Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği olarak bu duruşmanın takipçisi ve ailenin de her zaman yanındayız” dedi.

“Erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz”

Avukat Hayal Özenç ise, “Sanık Özcan Oğuz’un son duruşmasıydı ve kararı da verildi. Karar kasten adam öldürme yönünde ve kasten adam öldürme cezasıyla cezalandırıldı. Fakat bu ceza yeterli değil. 3 tane ağırlaştırılmış nedenin bir arada olduğu ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sanığın cezalandırılması gerekirken, bu şekilde niteliksiz haliyle cezalandırılmış olması bizim dosyayı istinafa taşımamız gerektiren bir durum. Süresi içerisinde de itirazlarımızı sunacağız. Erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz” diye konuştu.

“Yüreğim soğumadı”

Maktul Sahra Gizem Aksu’nun annesi Hatun K. ise, “Yüreğim soğumadı. İnşallah adalet yerini bulsun. İnşallah avukatlarımız mücadele edecek. Çocuklar ve kadınlar ölmesin” şeklinde konuştu.

“Ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı”

Maktul Sahra Gizem Aksu’nun büyük kızı Melis K. de verilen cezanın yeterli olmadığını belirterek, “Sanık Özcan Oğuz’un cezası bu değildi. Ağırlaştırılmış müebbet olmalıydı. Canice ve planlayarak annemi öldürdü. Zaten mahkemede belli oldu. Sadece nikahı olmadığı için müebbet cezası aldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alsa da annem geri gelmeyecek ve benim yüreğim soğumayacak. En azından ağırlaştırılmış müebbet alsaydı tekrar insanların öldürülmemesi için caydırıcı bir sebep olabilirdi. Erkekler sevgiyi sebep olarak gördükleri için annem öldü” ifadelerini kullandı.