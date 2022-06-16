Birinci Yörük Obaları boğa güreşi Ula’da düzenlenecek

Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenecek olan Birinci Yörük Obaları Boğa Güreşi 19 Haziran Pazar günü Ula İsmail Akkaya arenasında gerçekleştirilecek.

Boğa güreşi öncesinde bilgi veren Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Pazar günü gerçekleştirilecek olan boğa güreşi hakkında bilgi verdi. Akcan, ”Pandemi nedeniyle 2 yıldan bugüne kadar bizler toyumuzu yapamıyorduk. Bu sene Allah nasip ederse 20-21 Ağustos tarihinde 13’üncü Muğla Yörük Türkmen toyumuzu yapacağız. Aynı zamanda 19 Haziran Pazar günü Birinci Muğla Yörük obaları boğa güreşi festivalini Ula İsmail Akkaya Arenasında gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızı Ula İsmail Akkaya Arenasına boğa güreşini izlemeye davet ediyorum dedi.