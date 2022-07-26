Birimler arası turnuvanın şampiyonu kapı kontrol

Menteşe Belediyesi tarafından Ali Fuat Özge Spor Tesisi açılışı ve Babalar Günü nedeniyle düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi.

Turnuvanın finalinde Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü takımını 9-7 mağlup eden Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü şampiyon oldu.

Başlangıç vuruşunu Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün yaptığı ve 14 takımın yer aldığı turnuvanın finalinde Spor İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü futbol takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9-7 kazanan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü futbol takımı şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı. Kupa töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Personelimizin sosyalleşmesi, streslerini atmaları bizler için önemli. Bu nedenle düzenlediğimiz futbol turnuvamızda renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana ama centilmence geçen karşılaşmalarda ter döken tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zorlu ve başa baş geçen bir final karşılaşması izledik. Maç sonucunda Şampiyon olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü futbol takımını da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Gümüş, turnuva şampiyonu olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü futbol takımına kupasını verdi.