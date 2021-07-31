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Binlerce kişi güvenli bölgeye çıkarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını dolayısıyla evlerinden ve otellerinden ayrılmak zorunda kalan 4 bin 634 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarıldı.

MUĞLA 31.07.2021, 12:22
Binlerce kişi güvenli bölgeye çıkarıldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını dolayısıyla evlerinden ve otellerinden ayrılmak zorunda kalan 4 bin 634 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarıldı.

Marmaris’te geniş bir alanda etkili olan orman yangını bazı bölgelerde yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı ev ve oteller yangın nedeniyle zarar gördü. Turunç ve İçmeler Mahallesi2nde ise yangın nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların ve tatilcilerin yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Sahil güvenlik ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak yangından etkilenen 4 bin 634 kişiyi botlarla ve diğer deniz araçları ile güvenli bölgelere taşıdı. Güvenli bölgelere getirilen kişiler burada Marmaris Ticaret Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile otel ve pansiyonlara yerleştirildi.
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