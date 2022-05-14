Bin 270 yolcu ile Bodrum’a geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Mein Schiff Herz adlı kruvaziyer, ilçeye Bin 270 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 262 metre uzunluğundaki 36 metre genişliğindeki Mein Schiff Herz akşam saatlerinde Yunanistan’ın Heraklion kentinden Bodrum’a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen gemide çoğunluğu Alman uyruklu olmak üzere toplam Bin 270 yolcu, 651 personel bulunuyor. Geminin toplam yolcu kapasitesinin Bin 912 olduğu öğrenildi.

Gece boyunca Bodrum’da kalacağı öğrenilen gemi, 15 Mayıs Pazar akşamı Yunanistan’ın Mikonos adasına devam edecek.