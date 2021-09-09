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Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

MUĞLA 09.09.2021, 17:38
Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mumcular Bayır Mahallesi’nde seyir halinde olan beton mikseri, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Davut Artış, mikserde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mikserin direksiyonu kesilerek yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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