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Belgesiz avlanan avcılara ceza

MİLAS GÜLLÜK DALYANINDA AV BELGESİ OLMAYAN TÜFEKLER İLE AVLANAN İKİ KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

MUĞLA 16.10.2020, 16:04
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Belgesiz avlanan avcılara ceza

Milas Güllük dalyanında av belgesi olmayan tüfekler ile avlanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Güllük dalyanında Milli Parklar Milas Şefliği ekipleri tarafından Güllük dalyanında yapılan denetimlerde iki avcının avda kullandıkları tüfeklerin av belgesiz olduğu tespit edildi. Av belgesiz tüfeklere ve avladıkları hayvanlara da el konularak iki kişiye idari para cezası uygulandı.

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