Belgesiz avlanan avcılara ceza

Milas Güllük dalyanında av belgesi olmayan tüfekler ile avlanan iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Güllük dalyanında Milli Parklar Milas Şefliği ekipleri tarafından Güllük dalyanında yapılan denetimlerde iki avcının avda kullandıkları tüfeklerin av belgesiz olduğu tespit edildi. Av belgesiz tüfeklere ve avladıkları hayvanlara da el konularak iki kişiye idari para cezası uygulandı.