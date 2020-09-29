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Belen Kahvesi mevkiindeki yangın kontrol altına alındı
BELEN KAHVESİ MEVKİİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
MUĞLA 29.09.2020, 14:57
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde Ormancı Türküsü’ne konu olan turistik Belen Kahvesi mevkiinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Çaybükü Mahallesi’ndeki Ormancı Türküsü’ne konu olan Belen Kahvesi mevkiinde iddiaya göre tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Tarım arazileri içinde bulunan ve şu anda kullanılmayan bazı evlerin zarar gördüğü yangın rüzgarın etkisi ile yayıldı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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