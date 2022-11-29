Belediyenin “saha çözüm hareketi” sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından ilçede başlatılan “Saha Çözüm Hareketi” çerçevesinde vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde uzman ve dinamik gençlerden oluşan ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan bütün ev ve iş yerlerini ziyaret ederek envanter çalışması gerçekleştiriyor. Bu çerçevede planlanan ziyaret çizelgesi doğrultusunda ekipler, vatandaşlara belediyenin projelerini anlatmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek ve sorunların hızlıca çözüme kavuşmasını sağlamak için hızla çalışmalarını sürdürüyor.

Mayıs ayından bu yana ziyaretler gerçekleştiren ekipler tarafından hanenin talep ve sorunları dinlenirken engelli ya da yaşlı bakımı ihtiyacı olan vatandaşlar hakkında veriler toplanıyor. Hane yaşayanlarının işi-işsizlik durumu, çocuk sayısı gibi veriler de toplanarak öncelikli ihtiyaçlar tespit ediliyor. Taleplerin çözüme kavuşturulması için raporlamalar, belediyenin ilgili birimlerine gönderiliyor. Ayrıca belediye dışındaki kurumların cadde ve sokaklarda başlattığı çalışmalar hakkında da vatandaşlardan alınan talepler yine ilgili kurumlara iletilerek hızlı bilgi akışıyla sorunlar çözüme kavuşturuluyor.

Yangın, su baskını, doğal afet gibi olumsuz durumlarda da vatandaşın yanında olan ekipler, ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek ilgili birimlerle koordinasyon halinde çalışıyor. Ayrıca saha ekipleri, Hoş Geldin Bebek Projesi’nde alınan talepler doğrultusunda vatandaşların mutlu günlerine de ortak olarak belirli bir planlamayla ziyaretler gerçekleştiriyor.

Saha çözüm ekipleri talep gelmeksizin sahada karşılaştıkları sorunları ve sıkıntıları ilgili müdürlüklere aktararak ivedi olarak çözüme kavuşturulması için çalışıyor.