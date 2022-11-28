Belediyeden okullara bir destek daha

Bodrum Belediyesi, Bodrum Yarımadası genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara spor malzemesi desteği gerçekleştiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda okulların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda hentbol, basketbol, futbol, voleybol topu gibi spor malzemeleri belediye ekiplerince okul yetkililerine teslim ediliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitim ve öğretime desteklerini ellerinden geldiğince sürdürdüklerini ifade ederek, “Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum Belediyesi olarak eğitim ve öğretim çalışmalarında gerek temizlik ve hijyen destekleri gerek materyal destekleri, kurs planlamaları yaptık. Şimdi de hayatımızın vazgeçilmezi sporun çocuklarımızın hayatında her zaman var olmasını sağlamak adına elimizden geldiğince katkı sunuyoruz. Spor malzemelerini ekiplerimiz, ihtiyaç dahilindeki okullara ulaştırmaya devam edecek” dedi.

Belirli bir plan doğrultusunda dağıtımlar, 2023 yılı içerisinde de devam edecek.