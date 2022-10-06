Belediyeden anaokulu öğrencilerine sürpriz

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğrenciler ve vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan can dostlarını ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde düzenlediği farkındalık etkinliğine, ilçenin çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler katıldı. Öğrenciler, yetkili personel ve veteriner hekim eşliğinde Bodrum Belediyesi Torba Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde rehabilitasyon evresinden geçen kedi ve köpekleri ziyaret etti.

Kendi boyadıkları tişörtleri giydiler

Müdürlük yetkilileri, barınakta bakımı yapılan hayvanlar hakkında çocuklara çeşitli bilgiler verirken öğrenciler, barınakta kendileri için hazırlanmış alanda tişört boyama etkinliğine katıldı. Minik dostları ziyarete gelen öğrenci ve vatandaşlar ise bakımevine getirdikleri mama ve çeşitli malzemeleri bakımevi yetkililerine teslim etti.

Bakımevini ziyaret eden 10 yaşındaki Yaman Dursun’un “Sessiz Dostlarım” şiiri ise büyük beğeni topladı.

Minik öğrencilere sürpriz

Hayvanları Koruma Günü’nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Müsgebi Mahallesindeki Berhan Taha Bakır Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Yurt, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Hayvanları Koruma Günü nedeni ile geçici bakım evinde sağlığına kavuşan iki köpek ise Berhan Taha Bakır Anaokuluna sahiplendirildi.

Anaokulu yetkilileri tarafından Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’nden talep edilen ve sağlığına kavuşmuş iki köpek okulun bahçesine kurulan kulübeye yerleştirildi. Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, alanın açılış kurdelesini anaokulu yetkilileri ve çocuklarla birlikte kesti. Köpekleri gören çocuklar, büyük heyecan ve mutluluk duydu.

Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Dünya Hayvanları Koruma Günü hakkında çocuklara farkındalık oluşturmak için böyle bir program yaptıklarını belirterek çocuklara hayvan sevgisini aşılamanın önemine değindi. Yurt konuşmasında şunları söyledi:

“Çocuklarımıza getirdiğimiz köpeklerin tüm bakımları Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Özellikle bugünü seçmemizin nedeni Hayvanları Koruma günü olması, tüm çocukların hayvanları tanıması gerekiyor. Bir farkındalık oluşturmak istedik, bu özel günü seçtik”

Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde toplam 10 okuldan 1000’in üzerinde öğrenci, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün araçları ile 7 Ekim tarihine kadar Torba ve Turgutreis Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine gelerek sevimli dostları ile vakit geçirecek.