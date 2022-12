Belediye personeli yeni yılı kutladı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile belediye personeli Trafo Kafe’de düzenlenen yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Başkan Aras yeni yıl kutlaması öncesinde Turgutreis’te bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü kademesini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Yeni yıl kutlamasına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Bodrum Belediyesi tarafından personelin birlik, beraberlik ve motivasyonunu artırmak için hazırlanan yeni yıl kutlamasında Başkan Aras, her kademede çalışan personeli ile sohbet etme fırsatı buldu.

“Sizlerle çalıştığım için çok mutluyum”

Herkesi bir arada görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Aras, “İyisiyle, kötüsüyle, zorluklarıyla, sağlıkla, sıhhatle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Sizlerle çalıştığım için çok mutluyum. Memleketimize her türlü hizmet belediye tarafından görülüyor. Her zaman halkımızın yardımına koşuyorsunuz. Yangında, salgında, cenazede, düğünde, doğumda, her türlü hizmet ve ihtiyacında belediye personeli Bodrum halkının yanındadır. Bunun için sizi kutluyorum, teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum”

“Emekçi her zaman baş üstündedir”

Sosyal demokrat belediyelerin her zaman emekçiyi düşünmek durumunda olduklarının altını çizen Başkan Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz de ilk geldiğimiz günden beri en azından özlük haklarımız konusunda, maaşlar, ikramiyeler, fazla mesailer ve diğer sosyal haklar konusunda öncelikle emekçi tarafından düşündük. Sendika başkanım ile beraber emekçinin yanında istişarelerimizi sürdürüyoruz ve sizlere layık olacak şekle ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni açıklanan asgari ücret üzerine görüşmelerimiz sürüyor. Belediye bütçesi büyüyor ve gelişiyor. Gelişen belediye bütçesinden emekçilerimize ayırdığımız payımız var. Biz geldiğimizde belediye bütçesi 230 milyondu, 3 yılda 1 milyar 844 milyona çıkardık. Ve bunun yüzde 40’ı belediye personeline geliyor. Bizim zihniyetimizde emekçi her zaman baş üstündedir. Belediyemiz insanların huzurla, güvenle gelip çalışabileceği bir ortam olmalı. Vatandaşlarımıza layık olacak bir Bodrum için el birliği ile çalışacağız. Sizleri seviyorum, sizlerle çalışmak bana büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. İnşallah 2023’te çok daha güzel günlerde hep birlikte böyle güzel toplantılarda buluşmak dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun”