Belediye Meydanı’nda yılbaşı konserleri

Bodrum Belediyesi, yerel sanatçıların ağırlıkta olduğu halk konserleri ile vatandaşlar ve Bodrum’a gelecek olan misafirler için yılbaşı konserleri programı düzenliyor.

2023 yılını görkemli bir yılbaşı programı ile karşılamaya hazırlanan Bodrum Belediyesi’nin bir hafta sürecek yılbaşı partisinin detayları belli oldu. Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan konserlerde yerel sanatçıların yanı sıra DJ performansları da yer alacak.

Yılbaşı gecesi Ersin Show’un ardından ünlü sanatçı Teoman, en sevilen parçalarını Bodrum Belediye Meydanı’ndan seslendirecek.

25 Aralık 2022 Pazar akşamı Bodrum Belediye Meydanı’nda başlayan programın ilk gününde Bodrum Kent Orkestrası sahne aldı. Banu Tarancı’nın sunuculuğunda gerçekleşen gece DJ Özlem Öztürk’ün performansıyla başladı.

Milli sporcular belgelerini aldı

Program öncesinde Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Kemal Özsarsılmaz ve Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci’nin katılımlarıyla milli sporcu olmaya hak kazanan Bodrum Dans Kulübü’nün 30 sporcusuna belgeleri takdim edildi.

Milli sporcular son olarak 6-11 Eylül tarihlerinde Makedonya’nın Üsküp şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasından, modern dans ve caz dansı branşlarında 11 kupa ile döndüler.

Belge takdimi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Özsarsılmaz, “Bodrum’un çağdaş, aydınlık yüzleri gençleri, Bodrum’a ve ülkemize yaşattığınız gururdan dolayı sizleri tebrik ediyor gözlerinizden öpüyorum. Sizler sportif anlamda yurt dışında kazandığınız başarılarla göğsümüz kabartıyorsunuz. Elbette bu başarılar tek başına olmuyor, bu anlamda Fatih Özvezneci Hocamız öncülüğünde milli takım antrenörlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bodrum’un ve ülkemizin geleceği siz başarılı gençlerin ellerindedir. Bizler, sizlerin önüne açmak, sizlere destek olmak için hep yanınızda olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz.” dedi.