Belediye ekipleri her sokağa girecek

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt ve sathi kaplama yol çalışmalarıyla birlikte beton yol yapımı ve parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin geniş bir bölgesinde devam eden kanalizasyon hattı döşeme, elektrik hatlarının yer altına alınması, içme suyu ve diğer altyapı çalışmaları hızla devam ederken çalışmaların tamamlandığı noktalarda Bodrum Belediyesi ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Belirli bir program dahilinde hareket eden Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İslamhaneleri ile Koyunbaba mahallelerinde yol çalışmalarını başlattı.

İslamhaneleri Mahallesinde toplam 1 kilometre beton yol çalışmasının 250 metrelik kısmı tamamlanırken Koyunbaba Mahallesi’nde ise bazı noktalarda parke taş döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmaları değerlendiren İslamhaneleri Mahalle Muhtarı Mustafa Can, “İslamhaneleri Mahallesi’nde 5269. Sokak, 5270. Sokak, 5271. Sokak’ta beton yol çalışmaları devam ediyor. Bu yapılan çalışmalardan dolayı Ahmet Başkana, ekibine ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür ederim” dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin planlamasında Gürece, Dağbelen ve Karaova mahallelerindeki bazı sokak ve caddelerde beton yol çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Bahçelievler, Yalıkavak, Turgutreis, Karabağ, Kumbahçe mahallerinde asfalt serim işleri yapılacak. Ekipler, Sazköy ve Kızılağaç mahallelerinde ise stabilize serme işi gerçekleştirecek.