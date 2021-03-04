Belceğiz suya kavuştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan yaklaşık 8 kilometrelik çalışmanın tamamlanmasının ardından Fethiye ilçesi Ölüdeniz-Belceğiz Mevkii içme suyuna kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla susuz bir bölge daha suya kavuşturuldu. Fethiye ilçesi Ölüdeniz - Belceğiz Mevkii’nde bugüne kadar bulunmayan içme suyu hattı için çalışmalar 2020 yılı Mart ayında başlatıldı. 7 bin 500 metrelik çalışma ekiplerin çalışmalarıyla geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yaklaşık 4 milyon TL’lik proje kapsamında bölgede 1000 m3’lük su deposu, 2 terfi binası ve yaklaşık 100 abone bağlantısı da yapıldı.

Ölüdeniz Mahallesi Muhtarı Halil Duman çalışmalar hakkında “MUSKİ Genel Müdürlüğümüzün geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmanın bu sezon öncesinde bitmesi hem vatandaşlarımız hem de bölge esnafımız için sevindirici bir durum oldu. Hem esnaflarımız hem de vatandaşlarımız aboneliklerini kolayca alarak rahatça kullanım sağlayabilecekler. MUSKİ Genel Müdürlüğümüze, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Osman Gürün’e ve çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Ölüdeniz sahilinden başlayarak Belceğiz’e uzanan çalışmaların tamamlanmasının ardından abonelik işlemleri de başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar MUSKİ abone servislerinden veya online olarak e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.