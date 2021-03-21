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Beçin Kalesi’nin belgeseli çekiliyor

Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal ve gerekse uluslararası tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla Muğla Valiliğinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Muğla Turist Rehberleri Odası, Milas Müze Müdürlüğü iş birliği ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için imzaladığı destek protokolü çerçevesinde çalışmalar başladı.

MUĞLA 21.03.2021, 19:14
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Beçin Kalesi’nin belgeseli çekiliyor

Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal ve gerekse uluslararası tanıtımına katkıda bulunulması amacıyla Muğla Valiliğinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Muğla Turist Rehberleri Odası, Milas Müze Müdürlüğü iş birliği ile Beçin Kalesi ve Ören Yeri için imzaladığı destek protokolü çerçevesinde çalışmalar başladı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın himayelerinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen ’Beçin Kalesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında Milas’ta bulunan Beçin Kalesi’nde ’Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi’ belgesel çekimi yapılıyor.

İlk belgesel olma özelliği taşıyor

Yapılan çekimler ve çalışmalar hakkında bilgi aktaran Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Proje Koordinatörü Sibel Sağlam Saçal, “Kültürel mirası tanıtmak, dünyaya sevdirmek, sadece kamu kurum ve kuruluşlarını değil herkesin görevi. Biz de bu amaçla yola çıktık. Muğla Valimiz sayın Orhan Vali’nin himayelerinde ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin koordinatörlüğünde bugün itibariyle bir tarih hazinesi Beçin Kalesi Belgeseli’nin çekimlerine başladık. Bu yapımımız bu alanda üretilen ilk belgesel film olma özelliği taşıyor” dedi.

Belgeselin son bölümünde, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Beçin Kalesi’nin dünya ve Türkiye ölçeğinde önemine vurgu yapılacağını da ifade eden Saçal, “Eserin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla benzersiz yönleri öne çıkarılacak. Kale ve çevresinde geçmişten bu yana yapılan kazı, restorasyon ve koruma çalışmaları anlatılarak ileriye dönük planlar ve projeksiyonlar ele alınacak” dedi.

Teknoloji ile yıkık bölgeler yeniden inşa edilecek

Belgesel çekiminin yönetmenliğini yapan Bülent Sağlam ise Beçin Kalesi Belgeseli’nin bölgenin tanıtımı açısından çok önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Bu sahada yapılacak ilk profesyonel belgesel çekimi olacak. Son derece önemsediğimiz bir çalışma. Çünkü kültürel mirasların korunması ve tanıtılması çok önemli. Bu bölgenin en önemli yönlerinden bir tanesi Türklüğün ve İslamiyet’in Batı Anadolu’da yayıldığı bölge oluşu. Onun için burayı öne çıkarmak istiyoruz. Belgeselimiz her türlü yeni teknoloji imkanları kullanılarak çekiliyor. Kurgu aşamasında üç boyutlu animasyonlarla buradaki yıkık mekanlar yeniden canlandırılacak. Uluslararası ölçekte dünya ölçeğinde bir belgesel ortaya konulacak. Belgeselimiz Mayıs ayı sonu veya Haziran ayı başında gösterime hazır hale gelecek. Öncelikle Muğla’da özel bir konser eşliğinde belgeselin galası yapılacak” dedi.

Beçin dokusuyla günümüze ulaşan nadir bölgelerden

Beçin Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “Beçin Batı Anadolu bölgesinde günümüze ulaşan nadir Türk yerleşim alanlarından. Bilindiği gibi Anadolu’ya giren Türklerin kurduğu ve yerleştiği şehirlerde daha sonra yerleşmeler devam ettiği için orijinalliğini kısmen yitirmiştir. Ancak Beçin dokusunu orijinal şekliyle günümüze kadar ulaştırmıştır. Bu yönüyle Anadolu’da nadir görülen nadir ören yerlerindendir. Bu şehrin kapsamlı şekilde tanıtılması için hazırlanan belgesel önemli. Bütüncül olarak algılanması içinde faydalı olacaktır. Hazırlayan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de ekibi çalışmaları sırasında ziyaret etti.
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