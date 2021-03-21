Beçin Kalesi belgesel çekimleri başladı

Muğla Valisi Orhan Tavlı himayesinde imzalanan ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve çeşitli kurum ve kuruluşların içinde yer aldığı ‘Beçin Kalesi İşbirliği Protokolü’ kapsamında çalışmalar başladı.

Muğla’nın tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımını sağlamak, tarih ve kültür değerlerini sevdirmek, gerek ulusal ve gerekse uluslararası tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlayan işbirliği protokolü kapsamında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla ‘Bir Tarih Hazinesi: Beçin Kalesi’ belgesel çalışması hazırlanıyor.

5 Bin yıllık tarihe sahip Beçin Kalesindeki belgesel film çalışması öncelikle kale çevresinde yaşamış olan uluslara ve medeniyetlere odaklanılacak. Geçişlilik ve ortak medeniyet unsurları hem görsel kanıtlar hem de uzman görüşleriyle vurgulanacak.

Belgeselin son bölümünde, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine giren Beçin Kalesi’nin dünya ve Türkiye ölçeğinde önemi vurgulanacak. Eserin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla benzersiz yönleri öne çıkarılacak. Kale ve çevresinde geçmişten bu yana yapılan kazı, restorasyon ve koruma çalışmaları anlatılarak ileriye dönük planlar ve projeksiyonlar ele alınacak. Çekimlerine bugün başlanan belgeselin 2021 Nisan ayında gösterime hazır olması bekleniyor,