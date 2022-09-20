‘Bebek bakım ve emzirme kabini’ annelerin hayatını kolaylaştırıyor

Annelerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak adına Menteşe’de hizmete açılan ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’nde emzirme ve bebeğin altını değiştirme hizmetlerinin yanında, günlük bir çocuk bezi de ücretsiz temin edilebiliyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş sosyal belediyecilik gereği insana dokunan örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Sorumlulukları nedeniyle günlük hayata dâhil olmakta güçlük çeken bebekli anneler için özel bir projeyi kentimize kazandırmaktan çok mutluyuz.” dedi.

Temiz ve güvenli

Başkan Gümüş, “Annelerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hafifletmek adına kent merkezine ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’ yerleştirdik. Pazaryeri, Kurşunlu Meydanı ve Menteşe Devlet Hastanesi gibi yoğun olarak kullanılan alanlara yakın Yalabık Parkı önünde kurulan kabinle çocuklarıyla birlikte çarşıya çıkan anneler, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer aramak zorunda kalmayacak. Bebekli anneler kabinlerde bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca günlük bir çocuk bezini de kabinimizden ücretsiz olarak temin edebilecekler. Uygulama ile annelerin günlük hayatlarını ve kamusal yaşama katılımlarını önündeki engelleri kaldırıyor, bebeklerin sağlığı için ilk 6 ay anne sütü kullanımını destekliyoruz.” dedi.

Bebekli anneler memnun

Anne sütüne her daim ihtiyaç duyan bebeklerin tamamen güvenli ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade eden Başkan Gümüş, “Annelere büyük kolaylık sağlayan ‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’ üzerinde ayrıca engelli şarj istasyonu ve kitap paylaşım alanı bulunuyor. Bebek Bakım ve Emzirme Kabinin’den faydalanmak için çok sayıda bebekli anne müracaatta bulundu. Uygulamadan faydalanan anneler hizmetimizden çok memnun. Kentte önemli bir ihtiyacı karşılamaktan dolayı biz de çok mutluyuz.” diye konuştu.

Kabin kartı için başvuru

‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’nden faydalanmak için Menteşe Belediyesi Ana Binadaki Beyaz Masa’ya başvurabilirsiniz. Anne-bebek güvenliği düşünülerek hazırlanan kişiye özel kartlarla 2 yıl süreyle kabinimizden yararlanabilirsiniz. Temiz ve güvenli bir ortamda bebeğinizin bakımını ve ihtiyaçlarını giderebilirsiniz.