Bayramda Muğla’da hava güneşli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üç günlük Ramazan Bayramı tatilinde ortalama hava sıcaklığına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ramazan Bayramı boyunca Muğla genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken, sıcaklığın ortalama 25-28 derece arasında seyretmesi bekleniyor.