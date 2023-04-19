Bayram trafiğindeki araç sürücüleri uyarıldı

Muğla’da trafik ekipleri tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz mottosu" ile başlatılan kampanyanın tanıtımı gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosu çerçevesinde ekipler tarafından broşür ve çocuklara hediye dağıtıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür vekili Komiser Burcu Avcı, ”2023 Bayram Trafik tedbirleri çerçevesinde 14-24 Nisan tarihleri arasında uygulamamız başlamış bulunmaktadır. Özellikle bugün emniyet kemeri üzerinde otobüsteki emniyet kemeri ve araçlardaki emniyet kemeri üzerinde vatandaşlarımızı bilgilendirme amacıyla hem çocuklarımıza hediye dağıtımı hem de vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tedbirler almaktayız. Ayrıca arife günü ve bayramın son günü olmak üzere helikopter denetimimiz, drone denetimimiz devam edecektir. Bayram süresi boyunca özellikle otogarımızda otogar takviye terminallerimizde personel görevlendirilmesi yapılmış ve bu personel görevlendirmesi sonrasında emniyet kemeri kullanılmasına vurgu yapılmaktadır. Bizim için emniyet kemeri ölümlü kaza riskini azalttığı için önem arz etmektedir. Özellikle helikopter denetimde kırmızı ışık uygulaması, hatalı sollamaları yol ekiplerimize bildirilmekte ve gerekli ceza işlemler uygulanmaktadır. Bu tedbirler bayram boyunca devam edecek. Bu süreç boyunca 112 resmi ekibimiz Muğla il genelinde görev alıyor” dedi.

14-24 Nisan tarihleri arasında, 2023 Yılı Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde Muğla il genelinde 198 ekip ve 272 personel görev yapacak.