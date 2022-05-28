Bayır “Örnek Köy” oldu

Muğla Valiliği himayesinde, OPET ve Marmaris Belediyesi’nin de aralarında yer aldığı kamu kurumlarının işbirliğinde uygulanan örnek köy projesi çerçevesinde Bayır Mahallesi örnek köy oldu.

2021 yazında yaşanan orman yangınlarından etkilenen köylerin kendi kendine yetmesi, tarihi, coğrafi ve kültürel potansiyelinin değerlendirilmesinin yanı sıra eğitim düzeyinin yükselmesi ve çevre bilincinin gelişmesinin hedeflendiği “Örnek Köy Projesi” çerçevesinde Marmaris’in tarihi ve turistik noktalarından biri olan Bayır Mahallesi örnek köy oldu. Bayır Mahallesi’nin değişen çehresi Muğla Valisi Orhan Tavlı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı - Opet A.Ş Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün de katıldığı program ile tanıtıldı.

Bir süredir Bayır’da yürütülen çalışmalar doğrultusunda köy meydanından geçen yola bal aks ismi verilerek bu aks üzerindeki yapılar kendine özgü mimari yapıları korunarak restore edildi. Yollar, yağhane, cami, köy kahvesi ve köy meydanı başta olmak üzere pek çok alan yenilenirken tarım ve turizm alanında düzenlemeler yapıldı. Turizm potansiyelini arttırmak amacıyla antik bölgelere harita ve örnek pansiyon çalışmaları gerçekleştirildi. 11 kadın üye ile kurulan Güçlü Kadın Girişimciler Kooperatifi ise orman ürünleri temelli kozmetik ürünler için laboratuvar çalışmalarına başladı.

Burada bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, son iki yıldır Marmaris’in zor zamanlardan geçtiğinin altını çizerek “Pandemi, yangınlar, seller nedeniyle zor günler geçirdik. Ancak ümidimizi hep koruduk. Küllerimizden doğacağız dedik. Buna yürekten inanıyoruz. Yangından en çok etkilenen mahallelerimizden biri olan Bayır köyüne katma değer kazandıracak bu proje için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.