Başkanlardan esnaf maske-mesafe uyarısı

Korona virüs salgınının tekrar artış gösterdiği son günlerde yetkililer vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnafla sohbet ederken, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girildi. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız" dedi.