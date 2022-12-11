Başkanlar, ortak bildiriye imza attı

“Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 4’üncü Belediyeler Buluşması” “İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş” temasıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşirken, iklim üzerine paneller düzenlendi.

Buluşmanın birinci oturumu “Kimseyi Geride Bırakmamak” temasıyla ikinci oturum ise “Birlikte Dönüşmek temasıyla gerçekleşti. Üçüncü oturum olan belediye başkanları oturumunda ise başkanlar, iklim üzerine yapmış oldukları çalışmalardan ve belediyelerin hedeflerinden bahsetti. İklim Politikaları Başkanı Gamze Çelikyılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen birinci oturuma Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Ziraat Mühendisi Mehmet Vuran, Gazeteci Ali Peltek ve Altı Nokta Körler Derneği Üyesi Dr. Bedriye Gürkan, Aktivist Tülin Erol konuşmacı olarak katıldı. Oturumda dezavantajlı bireylerden, karşılaştıkları zorluklardan ve iklim kaynaklı afetlerde karşılaştıkları zorlu süreçlerden bahsedildi.

“Birlikte Dönüşmek” temasıyla gerçekleşen ikinci oturumda ise Bodrum Belediyesi Çevre Danışmanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar oturum başkanlığını yaparken Ekodenge Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi Dr. Zeynep Yöntem, Yenilenebilir Enerji Birliği Eurosolar Türkiye Genel Sekreteri Doğancan Beşikci, Nilüfer Belediyesi İklim Politikaları Danışmanı Önder Algedik, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr. Gör. Pelin Özden konuşmacı oldu. Oturumda akademisyenler ve yerel yönetimler perspektifinde dezavantajlı gruplar için atılacak adımlar konuşuldu.

Cem Seymen’in moderatörlüğünde “İklim Nötr Şehirler Hedefine Adil Geçiş” temasıyla Belediye Başkanları Oturumu ile devam eden panelde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Karşıyaka Belediye Başkanı Op. Dr. Cemil Tugay, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar iklim çalışmalarından ve hedeflerinden detaylı olarak söz etti.

Buluşma sonunda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sonuç bildirisini katılımcılara okudu ve ardından 7 belediye sonuç bildirisini imzaladı. Son olarak Trio Klasik Müzik Dinletisi ve Sema Akbel’in İleri Dönüşüm Sergisi katılımcılara sunuldu.