Başkan Uzundemir’i kapıda gören Kemal, en mutlu gününü yaşadı

Gerçekleştirdiği projelerin yanında sosyal aktiviteleri ve mütevaziliği ile gönüllerde taht kuran Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, bu defa ilçede yaşayan engelli bir bireyin gönlünü fethetti. Ortaca’da yaşayan Kemal Deniz Yıldırım, 17. yaşını Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve protokol üyeleri ile birlikte kutladı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle çok fazla dışarı çıkamayan 17 yaşındaki Kemal Deniz Yıldırım, doğum gününde yaşadığı jest ile hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Kemal’in doğum günü olduğunu öğrenen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, MHP Ortaca İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Türköz ve Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Özdel ile Kemal Deniz’in evine giderek doğum gününü birlikte kutladı.

Kapıda Belediye Başkanı ile birlikte gelen heyeti görünce adeta mutluluktan uçan Kemal Deniz, doğum gününde enstrüman çalıp misafirlerini oynattı. Başkanın bu jesti karşısında oğlunun mutluluğunu görünce duygusal anlar yaşayan Anne Birgül Yıldırım, “Oğlum Belediye Başkanımız Alim Bey’i çok seviyor. Başkanımız da sürekli kendisi ile ilgilenir. Ancak doğum gününü kutlamak için evimize kadar geleceklerine tahmin etmiyorduk. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun” diyerek Kemal Deniz’in hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını söyledi.

“Önce gönüllere giden yolları yapmamız gerekiyor”

Ortaca Belediyesi olarak ilçedeki tüm yolları asfaltlamak için gayret ettiklerini ancak önemli olan fiziki yollardan önce gönülden gönüle giden yolları yapmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Ortaca’da yaşayan herkes benim için aile fertlerimden biri gibidir. Üzüntüler paylaştıkça azalır sevinçler paylaştıkça artar. Kemal Deniz kardeşim özel olduğu için kendisi ile de özel olarak ilgileniyoruz. Kutlama mesajı yazmak yerine doğum gününde yanında olmak istedik. Çok mutlu oldu. O’nun mutluluğu bizi de mutlu etti” diye konuştu.

Müziğe olan ilgisi ile de bilinen Kemal Deniz, misafirlerine enstrüman çalıp oynattı. Hayatının en güzel günlerinden birini yaşayan Kemal Deniz’in mutluluğu görülmeye değerdi.